Corona en de maatregelen halen het slechtste in een mens naar boven en dreigt een geestesziekte te worden

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Aanvankelijk nam ik tegenover corona dezelfde houding aan als we nu zien bij mensen die niet goed wijs lijken: ‘Ach, wat een overdreven gedoe’. Bangmakerij dus om het volk in bedwang te houden, hysterie van een stel dolgedraaide betweters. En allerlei exotische complottheorieën.

Ik trok er me het eerste jaar dus niets van aan: niemand vertelt mij wat ik moet doen, laat staan dat iemand mij mijn vrijheid afneemt. Dan nog liever de pijp uit.

Intussen heb ik van verderaf en dichtbij mensen doodziek zien worden en ook dood zien gaan. En geleidelijk aan merk ik dat het in mijn denken, mijn geest is binnengeslopen: de angst, de onzekerheid. Het denken aan al die mogelijkheden tot besmetting, die je op allerlei manieren kunt oplopen. Al is het maar de deurklink van een taxi, of een leuning van een stoel. En ik voel, zeker omdat ik me wel eens niet goed voel (pas een longembolie gehad) mijn lichaam drie keer zo sterk en intens als anders. Hoofdpijn? Ai. Hoestbui? Ai. Rugpijn, snotneus, tranende ogen: oei, oei, het zal toch niet. Moet ik de dokter bellen? Die toch niet komt, 112, mezelf volgooien met paracetamol, of desnoods drank om me maar niet ziek te voelen? Om te ontsnappen aan die vreselijke angst.

Wie moet ik geloven? Het RIVM, de NOS, de huisarts, de specialist, de groep die blijft zeggen dat er niets aan de hand is en gaat zitten drinken op een illegaal terras? Hebben de wereldleiders echt een deal met elkaar om het volk wereldwijd de mond te snoeren? Ik weet het niet, niemand weet het. Wat gebeurt er als gevaccineerde mensen toch besmet blijken te raken, vragen mensen aan mij, een psycholoog. Ja, wat kan ik anders zeggen dan: probeer kalm te blijven en houd je aan de feiten. Maar er zijn zoveel dagen dat de feiten er niet om liegen dat ik met mijn mond vol tanden sta.

En ik zie de mensen om mij heen verharden. Steeds egoïstischer, brutaler en lomper worden. Dat krijg je als je mensen opsluit. Die worden na verloop van tijd gek. In talloze experimenten is aangetoond dat de snelste en effectiefste manier om mensen krankzinnig te maken, is door ze volkomen te isoleren, hun vrijheid af te nemen. De verbondenheid, saamhorigheid, medeleven, empathie, naastenliefde.

Natuurlijk heb ik me afgevraagd of dit allemaal inbeelding van mij is. Of deze manier van denken in feite een gevolg is van mijn eigen hysterie, of gebaseerd is op feitelijke waarnemingen. Ik heb met heel veel mensen gesproken, jong en oud, alle lagen van de bevolking, rangen en standen. Helaas: de grote meerderheid bevestigde dat corona en de maatregelen die daartegen getroffen worden het slechtste uit mensen naar boven haalt. Ongebreidelde hebzucht, vooral eerst voor jezelf zorgen, vooraan in de rij staan als er ergens wat te halen valt. Ieder voor zich en God (?) voor ons allen.

Corona is een lichamelijke aandoening, dat staat vast. Het is een soort griep of gaat dat worden. Ik ben geen arts, ik weet dat niet. Wat ik wél weet, is dat corona meer sluipend ook een geestesziekte aan het worden is. Het ontneemt mensen hun levenslust. Dat ligt dan niet primair aan corona, maar aan de manier waarop wij mensen daarmee omgaan.

Onbegrijpelijk hoe hele groepen alle regels, geboden en verboden aan hun laars lappen. Misdadig eigenlijk, want ze brengen door die fratsen ook anderen in gevaar. Als ik ze bezig zie, denk ik: het lijkt alsof een boel mensen maar één doel hebben in hun leven en dat is zichzelf vernietigen. Want dat is wat corona met veel mensen doet: aanzetten tot (zelf)vernietiging, en egoïsme tot norm verheffen. Juist in een tijd waar we elkaars warm- te, liefde en troost zo broodnodig hebben.

