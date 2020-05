Corona heeft ook voordelen, merkte ik in de platenwinkel

Commentaar Het deugt niet, maar de Eindhoven­se raad laat het passeren

23 mei Het minste wat van een overheid mag worden verwacht is dat zij zich in de contacten met burgers aan de spelregels houdt. Vanzelfsprekend is dat niet, zo blijkt uit de affaire rond de toeslagen voor kinderopvang. Van een wat andere orde maar ook bedenkelijk is de wijze waarop de gemeente Eindhoven is omgesprongen met aanspraken van ouderen en zieken op huishoudelijke hulp.