Corona-Sinterklaas pakte goed uit (nou ja, uiteindelijk dan) en daar kunnen we voor kerst van leren

Column Prrrrt, prrrrrt, een foto uit Portugal

5 december Prrrt, prrrt. Mijn telefoon trilt. Dat kan van alles zijn. Een appje van wie er mee gaat bootcampen vanavond of in de ochtend, iemand heeft een woord gelegd op Wordfeud, een mail, bericht op twitter, facebook en/of instagram, een pushbericht van groot nieuws of van kleiner nieuws, een leestip, een kijktip en heel af en toe zelfs nog een sms.