Corona sloeg op de valreep nog even hard toe: zes klassen thuis

ColumnWij hebben de laatste dagen van dit bizarre schooljaar geheel in stijl afgesloten met onze kinderen in quarantaine. Corona sloeg op de valreep nog even hard toe op hun school: zes klassen moesten thuisblijven. Het nieuws kwam woensdagavond. Terwijl buiten in ons buurtje vlakbij het stadion van PSV uitbundig gefeest en getoeterd werd vanwege de overwinning op Galatasaray en de pandemie niet eens leek te bestaan, waren de gevolgen van corona bij ons juist via de achterdeur naar binnen geslopen.