Coronademonstranten op de dorpskermis: een slechte combinatie

Column Lezen is het begin van alles. De sleutel tot de wereld

13 september De juf stuurde een foto van onze vijfjarige. Puntje van zijn tong uit zijn mond, glimlachje om zijn lippen, geconcentreerde blik op het werkboekje waarin hij zijn eerste woordjes aan het lezen was. Hij is begonnen in groep 3. En dolblij. Mijn enthousiasme had kennelijk succes gehad. Want al maanden zeg ik tegen hem dat lezen welbeschouwd het belangrijkste en leukste is wat hij ooit zal leren.