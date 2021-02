Coronatest bij kinderen niet ‘dieptriest’, maar maatschappelijke verantwoordelijkheid

Types als Doutzen Kroes zouden me echter vast voor het gerecht willen slepen voor kindermishandeling. Het topmodel stelde laatst namelijk dat het testen van kinderen ‘dieptriest’ is. Al had Doutzen wat mij betreft vorig jaar al afgedaan toen ze naast vage suggesties over voedsel, vitamines en het immuunsysteem complotachtige trekjes begon te vertonen door zich af te vragen of ‘het gemakkelijker is om een door angst gedreven samenleving te beheersen’.