Coronawinter wordt somber maar heeft ook lichtpuntjes; lezers reageren op beperkingen kabinet

De avondlockdown die zondag om 17 uur inging, de voortdurende druk op de ziekenhuiszorg en de nieuwe besmetting vanuit zuidelijk Afrika zijn de belangrijkste bronnen van zorg. Wat dat laatst betreft stoort Jan de Koning uit Best zich aan de berichtgeving over wat hij ‘zielige zuid afrika reizigers’ noemt. „Ze zaten zomaar urenlang zonder informatie, iets te eten en te drinken. Ocharm toch, zelf hebben mijn vrouw en ik op Dulles airport 5 uur moeten wachten (na een onweer) om op te stijgen. Deze zuid afrika reizigers waren toch op zoek naar avontuur?”

Ook Jannie Vermeulen uit Eindhoven vindt dat het hier om luxeproblemen gaat. „Als je in deze onzekere tijd op vakantie gaat dan moet je niet raar staan te kijken dat je bij terugkomst getest moet worden en/of in quarantaine moet. Er zijn mensen die door omstandigheden al jaren geen vakantie gehad hebben en die er ook aan toe zijn maar toch geen risico willen lopen. Ben blij dat je gezond bent, een dak boven je hoofd hebt en geen honger hoeft te lijden. De reisbureaus zouden misschien even kunnen wachten met reclame maken.”

Arme Han uit Eindhoven, zo schrijft M. de Ruijter uit Eindhoven. Maar dan wel cynisch. „Middenin coronatijd brengt hij een heerlijke vakantie door in Zuid Afrika, een land met een lage vaccinatiegraad. Terwijl de overheid à la minute een grootschalige test-operatie moest opzetten om een nieuwe catastrofe te voorkomen klaagt hij in het ED, jawel: over de catering!”

Wie zorgt er eigenlijk voor dit land? Dat vraagt Marijke van den Broek uit Eindhoven zich af. „De mensen in de hulpverlening kunnen het niet meer aan. Het ligt niet aan te weinig bedden, maar aan te weinig personeel, zo hoor ik. Dan hoop je maar vurig dat je niet ziek wordt. Bedrijven worden ondersteund, miljarden worden er voor uit getrokken, maar in zorgpersoneel wordt niet geïnvesteerd.”

Excuses van Mark Rutte vindt Ben Geerts uit Eindhoven niet nodig, zo richt hij zich tot de minister president. „Niemand kan jou iets verwijten, jouw boodschappen waren altijd duidelijk. De meeste Nederlanders zijn nu eenmaal eigenzinnig en hebben altijd een mening klaar, een irritant trekje van onze volksaard. Wat je ook besluit, je doet het nooit goed, de beste stuurlui staan altijd aan wal en voegen niets toe aan het oplossen van de Corona ellende.”

Maatregelen die ons door de misschien wel strenge Covidwinter moeten loodsen, maar Lambert Verhoeven uit Nijnsel noemt het niet sluiten van de scholen onlogisch. „Dat is momenteel besmettingshaard nummer 1. Maar ze gaan niet op slot met als argument dat leerlingen onverantwoorde achterstanden oplopen! Wat een onzin. Ik kom zelf op een simpele oplossing, een soort (scharrel)ei van Columbus: leerlingen en leerkrachten hebben jaarlijks meer dan twaalf weken vakantie! Dan lijkt het makkelijk: snoep daar wat van af, dan zijn alle mogelijke achterstanden meteen weggewerkt.”

De sportscholen moeten hun deuren om 17.00 sluiten schrijft Marian Baten uit Valkenswaard. „Ben ik nu gek of ga je de mensen zo niet juist meer bij elkaar duwen? Hardwerkende mensen worden nu gedwongen hun uitlaatklep in het weekend te zoeken in plaats van de avonduren. Restaurants die hun zaken prima voor elkaar hebben, keurig de QR code checken, afstand waarborgen, zien hun inkomsten weer verdwijnen maar vooral, wat over 2 weken? Wat over 3 weken? Wat met kerst? Wat te doen met inkopen? Wat te doen met personeel plannen? Alles is onzeker. In de tussentijd lopen wappies zonder mondkapje, lak aan de anderhalve meter, ongestraft de supermarkt binnen.”

Kunnen we niet gewoon ophouden met alle anti vaxers proberen over te halen om zich toch te laten vaccineren, vraagt Jeroen Timmer uit Valkenswaard zich af. „Dat is toch vergeefse moeite. Zeg gewoon dat ze vanaf 1 januari ook geen recht meer hebben om zich alsnog te mogen vaccineren als ze dat achteraf toch nog zouden willen. Meestal als mensen iets niet meer mogen willen ze het juist hebben of doen. Zo niet, dan willen ze echt niet.”

F. Borghouts uit Veldhoven is kort over het coronagedrag in Nederland. „Ikke, ikke, ikke, ... (vult u zelf maar in). En zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dit virus laat geen minachting toe.”

Wat een goede burgemeester van Helmond, schrijft Victor de Kort uit Veldhoven. „Zij komt op voor haar onderdanen en snapt de problematiek van horeca ondernemers. Zij heeft een brief geschreven naar Mark Rutte en Hugo de Jong en de tweede kamer om hun problemen onder de aandacht te brengen. Zij schrijft dat ze geen kritiek heeft op het corona beleid maar zij zegt, als de horeca ondernemers dicht moeten of gedeeltelijk compenseer ze dan ook goed, laat dat aan de gemeentes over die hebben er beter beeld bij en zijn bekend met die ondernemers. Er zit veel leed achter die voordeuren en ik ben blij dat er iemand voor op komt!”

Helma Smulders uit Deurne vindt dat ongevaccineerden de opname in ziekenhuizen en met name op de IC’s geweigerd moet worden. „Wie niet horen wil moet maar voelen. Vaccinatie verplichten en niet laten kiezen! En meteen beginnen met de Boosterinjecties. Al dat gedraal moet afgelopen zijn, het leidt nergens toe.”

In middeleeuwse ogen is Corona een griep (je wordt gegrepen) maar wel een hele zware, zo weet Martien Wijers uit Valkenswaard. „Zo zwaar dat het binnen 1,5 meter op de grond valt, met mondkapje een halve meter. Definitie van griep is trouwens verkoudheid plus koorts (temp in de bips gemeten s morgens > 37,4 en s avonds > 37,8). Heden heeft men wondersnel een vaccin ontwikkeld, dat wel elk jaar herhaald moet worden (zoals bij griep gebruikelijk). Dit om de achterstand op het muterende virus zo klein mogelijk te houden. Veeeel minder zieken, dus minder overdracht. En mocht je het toch krijgen: prikje + Corona = milde griep.

Twan Geenen uit Nuenen heeft vraagt zich af wat radioloog Frits Jansen van het Catharina Ziekenhuis bezielt met zijn opiniestuk over vaccinatie en virusvarianten (ED 26-11). „Hij haalt Robert Malone aan, bekend immunoloog en viroloog die nu omstreden is. Waarom moet een radioloog (dus niet deskundige) een bijdrage leveren aan de onrust en onwetendheid onder de bevolking zeker nu er weer een nieuwe variant opduikt vanuit Zuid-Afrika. Waarom geeft het ED deze man de ruimte om onder de schijn van deskundigheid niet-samenhangende gedachten (falende vaccins, verkeerd vaccinatiebeleid, zwalkend en inconsistent kabinetsbeleid, te late boostercampagne en bezuinigingen op de zorg van de afgelopen jaren) te ventileren en nog meer onrust te veroorzaken.

Tot slot wil Stefan Kruijswijk uit Eindhoven wat lichtpuntjes zetten tegenover het artikel ‘Sombere winter staat voor de deur’ (ED 27-11). „Sinds 1 october zijn er volgens het RIVM al een half miljoen besmettingen geweest. Bij 23.000 besmettingen per dag komen daar tot 1 January 34x23.000 = 782duizend bij. Dan hebben we in het nieuwe jaar dus bijna 1.5 miljoen besmettingen gehad en is het grootste deel van de ongevaccineerden wel besmet geweest. Daarnaast heeft het European Medicin Agency een medicijn goedgekeurd dat 30% tot 50% werkt zodat de ziekenhuizen nog eens 2x minder patiënten krijgen. Alles bij elkaar: 2022 ziet er eigenlijk best positief uit!”