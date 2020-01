Cultuur hoort in het ED - uiteraard

Column In hoeverre ben je als uitvinder eigenlijk verantwoor­de­lijk?

10:00 In seizoen tien van comedyserie The Big Bang Theory liep Howard - ingenieur, bloempotkapsel, coltrui - schichtig rond. Het Amerikaanse leger zocht hem vanwege een uitvinding die hij had gedaan. Howard wilde geen militaire toepassing van wat hij bedacht had, wilde niet dat er daardoor mensen dood zouden gaan. Maar ja, het Amerikaanse leger. Zie daar maar eens aan te ontsnappen.