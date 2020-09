D66: Wel hoogbouw in Eindhoven, geen hoogbouwjungle

Onze stad groeit en de vraag naar woningen neemt toe. Aangezien het belangrijk is dat we de groene randen van onze stad behouden, is het logisch om in de binnenstad meer hoogbouw te realiseren.

Tegen degenen die zeggen dat hoogbouw niet past bij Eindhoven zeg ik: 'Durf te dromen'. Vijftien jaar geleden was Eindhoven nog geen designstad van internationale allure en met een behoudende mentaliteit zouden we dat ook nooit zijn geworden. Eindhoven is een stad die altijd verandert en de toekomst maakt. De metamorfose van de binnenstad is een volgende stap in dit proces.

Goed fundament

Toch is het niet niets. Het is een grootschalige ontwikkeling die we maar één keer goed kunnen doen. We kunnen deze ontwikkeling niet los zien van wat er al is gebouwd. Een diversiteit aan architectuur typeert Eindhoven. Het oude wordt juist mooi door het moderne en andersom.

Hoogbouwontwikkeling kan niet zonder duidelijke visie op onze binnenstad. Hoogbouw dient plaats te vinden op een goed fundament, het maaiveld met een goede leefbaarheid en voldoende openbare voorzieningen is een belangrijk uitgangspunt.

Openbaar vervoer

Ga dus niet alleen voor hoogbouw, maar plaats ook laagbouw met veel groen in de nabije omgeving. Zorg dat er voor mensen ook nog reden is om af te dalen. Investeer in een openbare ruimte die van iedereen is en waar het aangenaam is om te verblijven, waar je niet wegwaait of moet oppassen voor passerende auto's. Minder auto's en parkeervoorzieningen betekent dat er een snel en hoogfrequent openbaar vervoer moet zijn in onze (binnen)stad.

Wij gaan voor hoogbouw die in relatie staat met de nabije omgeving. Bestem specifieke plekken in Eindhoven voor hoogbouw en organiseer samenspraak met de directe omwonenden. Zorg ervoor dat niet iedere projectontwikkelaar zijn eigen kunstje gaat doen. Verschillende vormen van hoogbouw dienen ingepast te worden in de eyeline van onze stad. Creëer dus geen rommelige hoogbouwjungle.

Geen hoogtegrens

De gemeente moet kaders stellen voor projectontwikkelaars waarin duidelijk wordt dat zij een bijdrage moeten leveren aan de directe omgeving (op de grond) en waar architectonisch de grenzen liggen. Dit betekent geen hoogtegrens. Het creëren van grote hoeveelheden woonruimte is hard nodig, vooral omdat bouwprojecten uit minimaal 20 procent aan sociale huurwoningen dienen te bestaan. Een inclusieve stad zorgt ervoor dat ook mensen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning, in de binnenstad kunnen wonen.

Een stad als Eindhoven onderscheidt zich door een diversiteit aan mensen, diversiteit aan (culturele) voorzieningen en dus ook diversiteit aan gebouwen.