Daders die zichzelf als slachtoffer zien

Dat komt ook weer naar voren in het hoger beroep van een 22-jarige inwoner uit Almelo, die verantwoordelijk is voor de dood van een jongen van 16. Op een plek waar je 50 kilometer mocht rijden, reed hij bijna twee keer zo hard, terwijl hij waarschijnlijk ook nog met zijn mobieltje in de weer was, al vond de rechtbank daar onvoldoende bewijs voor.