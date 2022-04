Dat Derksen een goedkope viezerik is, was allang bekend

Derksen heeft in bepaalde kringen een heldenstatus en zijn zucht naar aandacht bracht hem waar hij nu is: een dagelijkse talkshow. Ik kijk nooit, dus zag ik ook niet de eerste versie van kaarsgate, maar pas later. Dat hij corrupt is, bleek ook uit de motivatie achter zijn verhaal, bedoeld om de aanklachten tegen Johnny de Mol, zoon van de baas van Derksen, in twijfel te trekken. Nu sponsors afhaken en hij niet meer welkom is in zalen en radio-studio’s kroop Derksen in de slachtofferrol en kondigde theatraal als martelaar van het vrije woord aan te stoppen met het programma, al heeft hij minstens tien keer eerder gezegd te stoppen. Dit is ook niet zijn tv-einde, hij is veel te mediageil.