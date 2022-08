Dat Haagse gedoe interesseert me niet, voor mij is het lauwe zult

Column Of ik misschien een eurootje had... maar wie heeft tegenwoor­dig nog cash op zak?

Ze had donker haar en droeg een bruin hemdje. Ze zag er mager uit, maar niet per se onverzorgd. Het was dan ook niet zozeer haar uiterlijk waaraan je af kon zien dat het leven haar niet altijd even gunstig gezind was, maar meer de manier waarop ze liep. Dralend. Onrustig. Zonder duidelijke bestemming.

9 augustus