Dat mens had thuis moeten blijven

columnTerwijl ik wat tussen de oude brieven zat te neuzen, stapte een ouder echtpaar het winkeltje binnen. De eigenaar had een grote waarschuwing op de deur geplakt dat maar één persoon tegelijk in de winkel mocht zijn vanwege het virus, in de praktijk hield niemand zich er aan, ook de eigenaar niet, want hij zat met een klant aan een tafel te buurten.