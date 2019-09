Dat meten met twee maten, dat kan toch niet de bedoeling zijn

COLUMN Een steenuil! Ons kleinste uiltje!

23 september We zijn een weekje op vakantie in Montferland, het hart van de Achterhoek. We leunen tegen Duitsland aan met het schitterende middeleeuwse slot van ’s-Heerenberg op een steenworp afstand. De omgeving van ons huisje is landelijk. Dat merken we meteen de eerste avond, we liggen net op bed en het klepraam staat op een kier. Stil, wat hoor ik in de verte? Het is een repeterend miauwend geluid. Een krolse kat? Nee, die miauwt niet zo snel en niet zo kort achter elkaar.