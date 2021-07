De aantallen corona besmettingen zijn te hoog om grote kermissen als die in Tilburg toe te laten

De liefdes­pijl van de wijngaard­slak

11:00 Nog nooit had ik in de natuurgebieden van Brabants Landschap die onder mijn beheer vallen een wijngaardslak gezien. Nu zag ik hem wel. Groot en licht van kleur. Ik keek nog even om me heen. Wellicht had iemand gauw een wijngaard aangelegd zonder mij op de hoogte te brengen maar nee, geen wijngaard te zien. De slak wel. Die kroop met een slakkengangetje over de rand van het door bos omsingelde fietspad.