De agenda van de ED-cultuurredactie kleurde roder en roder...

Column Wel heel lais­ser-fai­re om nu met 'n hoestje in het café te gaan zitten

10:00 ‘Op zee dolen de coronaschapen’, zo las ik in de krant, cruiseschepen die nergens aan mogen leggen. Ik zag onheilspellend knipperend tl-licht voor me. De laatst overgebleven niet besmette passagiers die angstig door eindeloze gangen rennen, steeds over hun schouder kijkend. Op de vlucht voor een leger bloeddorstige coronazombies.