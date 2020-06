De balans in tijden van corona

Het idee was ongemerkt naar binnengekropen. Ergens in het begin van de coronatijd. In die periode van onbewust zoeken naar een nieuwe balans tussen thuiswerken, thuis zijn, lunchwandelen met de zoon, veel over de vloer in het huis van de man, nadenken, leven met een nieuwe ongerustheid over de kwetsbaarheid van de samenleving en van mezelf, nadenken over verleden en toekomst. Afijn, dat soort dingen. En ergens daar tussenin dook voor het eerst de gedachte op om toch weer een hondje in huis te halen. En toen weer, en nog eens, en nog eens. Flora zou een mooie naam zijn. De naam van het hondje waar mijn moeder in haar jeugd zoveel van hield.