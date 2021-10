De belasting wordt steeds meer een echte belasting

Column Voor een vlinderex­plo­sie hoef je niet weg te duiken

27 september Margot stuurt me een appje. Op de foto een bijzonder natuurtafereel vanuit de dorpskern in Heeze. Nieuwsgierig geworden ga ik de volgende dag zelf kijken op het moment dat de zon doorbreekt. September is intussen al in het tweede deel van de maand aanbeland. Paddenstoelen komen weer voorzichtig tevoorschijn. Vrijwel alle planten zijn uitgebloeid.