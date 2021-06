De broederschap vervlogen, het ‘masque solidaire’ kan af

Hoe ver Oranje komt dit toernooi? Het maakt mij niks uit. Ik heb er nu al een mooie herinne­ring aan.

15 juni Het was warm, zondagmiddag. Dus zat ik met een boek in de achtertuin. Een hoofdstuk lang las ik op het bankje in de schaduw van de blauweregen, onder de pergola. Het volgende hoofdstuk las ik in een tuinstoel in de volle zon. Zonde om er niet in te zitten, dacht ik.