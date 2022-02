De broek aan willen hebben, maar op Valentijnsdag wel een bos bloemen verwachten

ColumnHet was zondag 13 februari en Edwin van der Sar had net staan schutteren op tv. ‘Leuk dat er signalen waren’, zei hij over het gedrag van Marc Overmars. Wat zich voor onze ogen voltrok was in de kern een scene met een man die beter kan keepen dan praten.