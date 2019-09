De buitenstaander zou er van schrikken, deze veldslag

Column Tegenwoor­dig moet je smeken of ze iets kunnen met je gebruikte spullen

10:20 De man aan de andere kant van de lijn is kortaf. ,,Wat zijn dat dan voor spullen?" Ik som alles op dat hier op de nominatie staat om afscheid van te nemen: een hometrainer, twee vuilniszakken met kleding, wat lampen - waaronder twee hanglampen van plexiglas. Verder: een eenpersoons boxspring met pootjes, vier rode houten stoelen, een houten tafel en een antieke kledingkast. De meneer van de kringloopwinkel is even stil. ,,Tja. Hm", bromt hij. ,,Zijn er foto's van? Want het lijkt me wel veel en groot enzo. Ik weet niet of dat hier past."