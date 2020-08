De Catharinakerk dichter bij God en Arnol Kox brengen

De bedenker van het wonder is Winy Maas, architect, maar vooral supervisor binnenstad van de gemeente. Maas presenteerde het drieste plan vier jaar geleden op de Dutch Design Week, gespecialiseerd in kleine wonderen, voor wie er in wil geloven. Maar dit is andere koek. Onder de kerk zou een flatgebouw moeten verrijzen, om zo een Brabantse versie van de toren van Babel te scheppen.