De Desi Bouterse-Show

Bouterse ontkende die moorden eerst, maar bood later zijn excuses er voor aan en vond dat de daders amnestie moesten krijgen. Die kniebuiging was in een periode dat hij even wat minder te vertellen had in Suriname en vreesde alsnog gestraft te worden. Maar nu hij weer eens het mannetje is in Suriname, voelt hij zich machtig genoeg om zichzelf opnieuw boven de wet te stellen, zoals hij dat in het verleden ook al meermalen deed.