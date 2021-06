De digitale raadsvergadering is een regelrechte lijdensweg; de controlerende taak staat onder druk

Sinds de coronacrisis zijn ook de raadsvergaderingen uitsluitend digitaal via het computerprogramma Teams en dat geeft nogal wat problemen. Zo zijn er de steeds terugkerende technische storingen waardoor raadsleden die het woord willen voeren of tijdens een stemming hun stem willen uitbrengen niet in beeld komen of niet te verstaan zijn. Ook valt de livestream vaak uit zodat de mensen thuis de raadsvergadering niet kunnen volgen. Na een jaar is dit nog steeds niet opgelost en dit alles leidt tot miscommunicatie en verwarring. De gemeente Eindhoven is hier niet bepaalt ‘Leading in Technology’.

Overal ongenoegen over uiten

De voorzitter van de vergadering (burgemeester Jorritsma) doet daar nog een flinke schep bovenop door de hele vergadering overal zijn ongenoegen over te uiten wat de sfeer niet ten goede komt. We weten al langer dat we een stugge Fries in plaats van een gemoedelijke Brabander als burgemeester hebben maar tijdens de raadsvergadering wordt dit al helemaal duidelijk. Raadsleden die door technische problemen niet in beeld komen of onverstaanbaar zijn krijgen steevast een sneer van voorzitter Jorritsma. En naarmate de vergadering vordert hoe humeuriger hij wordt. Hierdoor is de raadsvergadering alles behalve een pretje, zeg maar gerust een lijdensweg.

Quote Jorritsma wil dat we minder raadsvra­gen stellen, minder vrije moties indienen, minder onderwer­pen agenderen en vooral geen lang betoog houden Tjerk Langman

Ook krijgen de raadsleden steeds weer te horen dat de gemeentelijke organisatie door de coronacrisis steeds verder onder druk komt te staan. Daarom wil Jorritsma dat we minder raadsvragen stellen, minder vrije moties indienen, minder onderwerpen agenderen en vooral geen lang betoog houden. De spreektijden worden voor de politieke partijen dus steeds verder ingekort. Eigenlijk zou Jorritsma het liefste willen dat de raad tot de gemeenteraadsverkiezingen z’n mond houdt. Dat is wel zo prettig voor hem, het college en de hele gemeentelijke organisatie. Hierdoor komt de controlerende taak van de gemeenteraad steeds verder onder druk te staan en dat is een ernstige zaak. Want wij zijn gekozen volksvertegenwoordigers en dienen op te komen voor de burgers in onze stad. En wat Jorritsma ook zegt, dat zullen wij onverminderd blijven doen.

Tjerk Langman is raadslid voor Lijst Pim Fortuyn Eindhoven