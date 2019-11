De do’s en don’ts van RAW denim

Dat is niet zomaar een spijkerbroek, nee, dat is een broek van donkerblauwe, ongebleekte en onbewerkte, stijve denim. Op zijn mooist na een jaar niet wassen. En dan zit ie ook het lekkerst. Volgens de liefhebbers - of beter aanhangers - van RAW denim.

Door de broek niet of in ieder geval zo min mogelijk te wassen, gaat hij zich helemaal vormen naar jouw lichaam. De vouwen slijten en verbleken op de manier zoals jij beweegt. Dat is bij iedereen anders. Een persoonlijker kledingstuk kun je bijna niet hebben.

Niet wassen betekent ook niet nat worden. En dat is lastig hier in Nederland. Als je op de fiets zit en het regent. Maar dat is dan weer niet zo heel heel erg, omdat de regen op de broek valt en niet ondergedompeld wordt. Ja, het komt nauw.