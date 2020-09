De eerste Brabantse lynx zou zomaar in ons deel van de provincie kunnen opduiken

Column Thuisblij­ven, dat is gewoon het beste. Maar het vlees is zwak

26 augustus 'Fijnevakantie gehad?' Ik vind dat een lastige vraag in deze duistere tijden van corona. Want we zijn naar Frankrijk geweest en dat voelt bijna roekeloos nu de kaart van Europa steeds dieper oranje kleurt en de meeste mensen voor de zekerheid gewoon in Nederland zijn gebleven. Dus voel ik steeds de noodzaak om mezelf te verantwoorden. Dat we op een kleine camping zaten. In een rustig gebied. Dat we ons eigen sanitair hadden.