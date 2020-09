De Eindhovense zombiepieten: feestelijk ondood

Alle stoomboten nog aan toe, wat had ik dat ook graag gewild. Alles wat er over het pietengebeuren te zeggen valt, is immers al veelvuldig gezegd. Geschreeuwd zelfs, her en der omlijst met een levendig stukje fysiek geweld. Klaar nu. Maar toen staarden mij vanaf een krantenpagina vier zombies aan. De nieuwe Eindhovense pieten. Ze zijn grijs. Vermoedelijk door Sinterklaas opgegraven op een kerkhof in de appeltjes-van-oranje-boomgaard bij zijn kasteel aan de lommerrijke rand van Madrid. Ze keken er wel vrolijk bij, die zombiepieten. Feestelijk ondood. Was de horrorfilm Sint van Dick Maas - waarin een in de middeleeuwen vermoorde, roofzuchtige bisschop met zijn roversbende uit de dood herrijst om zich te wreken - soms de inspiratie geweest?