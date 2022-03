De engelen van de supermarkt zijn steeds belangrijker

Toen ik mijn spullen op de band legde hoorde ik dat twee kassières het over een klant hadden. Ja, ze zat in een scootmobiel, maar drie vaste klanten reden daarin rond. Dus was het even ‘Wie van de drie?’ Na de gewone boodschappen reed ze nog even naar de tabaksafdeling. Oh, dan moet het die mevrouw zijn, concludeerden de kassières gelijktijdig.