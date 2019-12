De goedheiligman zou daar ongetwijfeld ook voor rode wangen zorgen

Even later stopte ze abrupt midden op het fietspad. De jongen sprong van de fiets en begon meteen hard te rennen. Toen ik haar passeerde zei de vrouw verontschuldigend dat haar zoontje zó opgewonden was door Sinterklaas, dat hij naar huis wilde rennen.



Ik knikte begrijpend en haalde even later de knaap in, terwijl die toch een flink tempo had. Ik passeerde een huis, waar een jongen rondjes in de huiskamer rende. Verderop belde een Sinterklaas met een Zwarte Piet aan, maar daar waren de gordijnen dicht, al zou de goedheiligman ongetwijfeld ook daar voor rode wangen zorgen. En zo ging het maar door. Overal opgewonden kinderen, of het nu gillend op straat was, of in de huiskamers.