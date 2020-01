De haat kreeg de overhand

Maar vuurwerk dus. Ik heb er een haat-liefdeverhouding mee. Ik vind het eng, maar heb er vorige week ook van genoten. Goed, dat pakketje van 120 euro dat ons gezelschapje had aangeschaft, was er binnen een minuut doorheen. Vriendlief had het zelfs helemaal gemist, omdat hij binnen nog even de champagne ging halen. Maar het was wel gezellig op straat. Met de buren en de buren van de buren. 'Vooruit dan, doe nog maar een glaasje.' Het was precies zoals ik voor oud en nieuw al schreef: vuurwerk verbindt. Zonder zouden we allemaal binnen zitten. Ieder voor zich. Kijkend naar Snollebollekes op RTL 5.