ColumnWim was het niet helemaal eens met een tweet van mij waarin ik stelde dat er zó weinig konijnen en hazen meer zijn dat de jacht erop gestopt zou moeten worden. In ieder geval in Zuidoost-Brabant waar de gronden liggen die ik voor Brabants Landschap beheer.

Hij nodigde mij uit op zijn jacht in midden Brabant te komen kijken dan zou hij mij hazen laten zien. Ik besloot de uitnodiging aan te nemen. Als ik veel hazen wilde zien kon ik het best na zonsondegang komen. Wim zou zorgen voor koffie en een warmtebeeldkijker.

Ik stapte naast Wim in de auto en kreeg de kijker overhandigd. Het was lastig om de juiste knopjes te vinden in de duisternis maar toen ik eenmaal doorhad hoe het ding werkte (het lensdopje eraf is wel handig Mari) lichtte er een wereld voor me op.

Al wat warmte uitstoot wordt met zo’n kijker genadeloos vastgelegd en tekent zich wit af tegen een donkere achtergrond. Een haas dichtbij is een haas, een haas in de verte een vaag wit vlekje tot het plots begint te rennen. Ik moet zeggen dat Wim niet had overdreven. Ik zag zeker veertig hazen in het deel van zijn jachtgebied dat in het open veld ligt. Dat viel Wim zelfs nog wat tegen. De hazenstand is daar al jaren stabiel. Er zijn goede contacten met de grondgebruikers.

Wim en zijn jachtcombinanten spreken met verschillende boeren af dat er wat ruigte achterblijft in het veld zodat een haas daar dekking vindt. Gemeentes wordt gevraagd aangrenzende bermen niet te maaien. Sowieso een goede zet, ook voor muis en vogel.

Toen we later een meer bebost deel van Wim zijn jachtgebied ingingen, met ook wat velden erin gelegen kwamen de reeën in beeld. Die hebben graag bos in de buurt. Omdat een ree veel groter is dan een haas was het silhouet, zelfs op afstand, duidelijk te herkennen. ‘Dáár, drie ree en twee haas’. We zagen wel maar één konijntje maar eerlijk is eerlijk, de hazenstand is puik bij Wim.