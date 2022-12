De ijs- en schaatspret worden aardig verpest door de horror energierekening door het koude weer met hoge gasprijzen

Column Ik was al vijftien jaar de kli­ko-cow­boy van ons appartemen­ten­com­plex

Er klonk in de straat geklepper van deksels van kliko’s. Ik liep naar het raam, omdat ik de vaste dance-geluiden van de logge vuilniswagen nog niet gehoord had. Ik had me al zitten afvragen of die wel kwam, want het was 5 graden onder nul, oftewel -5, dat er nog kouder en onheilspellender uitzag.

8:00