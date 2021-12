De inspraak over het traject van snelfietspad tussen High Tech Campus en ASML was nooit deugdelijk

Meest bedreigde straten

Van de meest bedreigde straten werd slechts een enkele persoon geselecteerd. Na afronding van de selectie bleek de klankbordgroep ineens omgezet te zijn in een adviesgroep, die mocht stemmen over de verschillende route-varianten. Dit laatste is volstrekt in strijd met de Algemene Wet Bestuursrecht en de daarin opgenomen algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waarbij hoge eisen worden gesteld aan een adviesorgaan van de overheid, onder andere op het gebied van deskundigheid. De wethouder vond het niet nodig te reageren, toen zij daarop werd geattendeerd door verontruste wijkbewoners. Uit de verslagen van de klankbordgroep bleek vervolgens dat de zogenaamde procesbegeleider optrad als voorzitter, eenzijdig de verslagen vaststelde en overduidelijk aanstuurde op de al eerder geadviseerde voorkeursroute van zijn werkgever via Ulenpas/Hunenborg.

De wethouder vindt niettemin dat er een eerlijk inspraakproces is geweest. Zij had immers beloofd dat ook burgers die niet in de klankbordgroep waren geselecteerd alsnog in 2e lijn mochten reageren op de besprekingen en op het uiteindelijke “advies” van de zogenaamde klankbordgroep. Helaas is ook daarvan niets terechtgekomen. Wel werd vele malen in 2e lijn zeer kritisch gereageerd, maar uit niets blijkt dat dat deze reacties in de klankbordgroep werden besproken en hier is ook niets over terug te vinden in het eindverslag en in het uiteindelijke besluit van de wethouder.