De investeringsimpuls in onderwijs van 8,5 miljard is te ongericht om echte oplossing te bieden

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Er gaat 8,5 miljard euro naar onderwijs om achterstanden als gevolg van corona weg te werken. Het is wel een eenmalige investering, verspreid over 2,5 jaar. De ministers Van Engelshoven en Slob kunnen hier nu even mee pronken. Maar eigenlijk valt er niets te pronken, want zij hebben niets gedaan aan de structurele problemen die al jaren spelen in het onderwijs.

Er is in het verleden al flink wat geld over het onderwijs uitgestrooid. Helaas weet men van miljarden niet waar die terecht gekomen zijn. Zo’n plan klinkt dus prachtig, maar als er geen concrete doelstellingen geformuleerd worden en structurele problemen doorgeschoven blijven worden, dan blijft het pleisters plakken.

Zware wonden in het onderwijs

Het wordt hoog tijd dat de overheid weer de regie en de verantwoordelijkheid neemt, en onderkent dat jaren van decentralisatie, marktwerking en lumpsumfinanciering zware wonden in het onderwijs hebben geslagen. Die moesten met pleisters bedekt worden, want een operatie was te duur. Door gebrek aan beleid is zo’n operatie ook nog eens onmogelijk geworden, want in feite is er geen ziekenhuis meer waar het onderwijs naartoe kan.

De overheid op afstand heeft ertoe geleid dat het onderwijs verstikt wordt door een uitgebreid netwerk van mensen en instanties die menen dat zij zich met het onderwijs moeten bemoeien. Van dat netwerk maken bestuurders, politici, samenwerkingsverbanden, adviseurs, managers, uitgevers, lobbyisten, en nog veel meer partijen deel, uit. Onderwijsgevenden spelen daarin een zeer geringe rol. Naar goed bestuurlijk Nederlands gebruik wordt er nauwelijks naar de uitvoerders geluisterd.

Quote Alles bij elkaar moet er al bijna een half miljard verspild zijn aan onderwijs­ver­nieu­win­gen Eef Eerdmans

Bizar genoeg moeten grote onderwijsvernieuwingen gewoon doorgaan. Op dit ogenblik betreft dat Curriculum.nu, de verbouwing van het basis- en voortgezet onderwijs. Een goede probleemanalyse van dit project is nergens te vinden. Net zo min als bewijs van brede draagkracht. Alles bij elkaar moet er al bijna een half miljard verspild zijn aan onderwijsvernieuwingen, schat ik.

Dit roept bij mij vragen op over de rol van de Tweede Kamer. Die is niet erg verheffend. Onze parlementariërs hebben ingestemd met mislukte vernieuwingen zoals het studiehuis, tweede fase, passend onderwijs. Als er echter kritiek komt zoals in het rapport van de Commissie Dijsselbloem (2009), dan wordt in de Tweede Kamer ach en wee geklaagd voor de bühne, en het rapport vervolgens weggemoffeld. Dit lot heeft ook andere kritische rapporten getroffen.

Het is duidelijk dat een vernieuwing makkelijk een obstakel kan vormen voor de aanpak van problemen die veel urgenter zijn dan de vernieuwing. Het gevolg is dat groot achterstallig onderhoud alsmaar doorgeschoven wordt.

Tegen deze achtergrond kun je het Nationaal Programma Onderwijs rustig een verkiezingsstunt noemen. Uit de details die bekend zijn maak ik op dat het weer gewoon pleisters plakken wordt. En voor 8,5 miljard kunnen er zoveel geplakt worden dat alles gesmoord wordt.

Gemekker vanuit het netwerk

Die miljarden kunnen beter besteed worden. Dat is echter in het huidige bestel onmogelijk. Dus daar moet fors de bijl in. Dat zal een hoop gemekker vanuit genoemd netwerk opleveren, maar dat zij zo. Dus alsjeblieft geen Arie Hapsnap de Tweede na de verkiezingen, maar een minister met daadkracht die echt naar uitvoerders luistert. En die aankondigt dat Curriculum.nu onmiddellijk afgeblazen wordt omdat het tijd wordt voor een zinnige discussie over vernieuwing.

De Tweede Kamer moet toch inzien dat als gevolg van het doorschuifbeleid de maatschappelijke en economische prijs voor herstel steeds hoger wordt, en zich eens goed gaat afvragen wie die prijs in feite gaat betalen.