De kapper kan zijn stiel hoogstens nog uitleven op de heg in de tuin

Commentaar Philips moet bevriend blijven met alle klanten

10 april De ernst van de coronacrisis wordt mede bepaald door het tekort aan beademingsapparaten. Dat Philips die apparatuur in de VS produceert, heeft simpelweg te maken met de overname van het Amerikaanse bedrijf Respironics in 2007. Het was de grootste overname tot dan toe van Philips, dat daarmee een marktleider in beademingsapparaten werd.