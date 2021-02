De kapper? Neuh, ik snak vooral naar de bibliotheek

ColumnIk stond in de badkamerspiegel mijn kapsel te bestuderen. En mezelf redelijk overtuigend voor de gek te houden dat de grijze plukjes her en der heus nog goed genoeg gecamoufleerd worden door mijn blonde haar. Dus hoewel ik het kappers en iedereen met uitgroei, hinderlijke pony voor zijn ogen en/of een substantiële corona-mat in de nek van harte gun, stond de kapper niet bovenaan mijn versoepelings-verlanglijstje.