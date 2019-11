De kloof tussen Django en design, tussen gehaktballen en tofu

Nouja, steeds minder in ieder geval. Dankzij het zich rap verspreidende virus van gelegenheden waar je een dure auto voor de deur moet parkeren. Plus zaakjes met volstrekt inwisselbare hippe interieurs waar het menu hoofdzakelijk bestaat uit avocado in diverse toepassingen en waar de serveerster van je wil weten of je soja- of koemelk in je cappuccino wil. Een vraag die impliciet klinkt als een verwijt.