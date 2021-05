De koffie smaakt er nog steeds naar stookolie, maar wat heerlijk om weer op kantoor te zijn!

Het leek op een feestdag. Omdat de verbouwing bij de buren in combinatie met de komst van onze hulp in huis en twee kinderen met een dag vrij de kwaliteit van het schrijven niet per se ten goede zou komen, mocht ik van de chef mijn heil zoeken op kantoor (bij het ED werken we namelijk nog allemaal vanuit huis). Het voelde alsof ik een jaar of acht was en op schoolreis ging naar De Efteling.