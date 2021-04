De kont van een bleekselderij staat nu te shinen

ColumnDe laatste jaren ben ik steevast te laat met het voorbereiden van de moestuin. Of beter, moestuintje, want zo groot is het stukje grond achter in mijn tuin niet. Maar groot of klein, je bent er toch wel veel tijd mee bezig en dat is ook leuk. Maar je moet wel op tijd beginnen. En dat vergeet ik vaak.