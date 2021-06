De kostendelersnorm in de bijstand zorgt voor onrecht, splitst gezinnen en moet daarom worden verzacht

Column Op social media vind je vooral frustra­ties van boze zolderka­mer-klopgees­ten

17 juni Een van de vaste onderdelen van de dagelijkse computer-uurtjes is het bezoeken van de actuele nieuwssite Nu. Behalve het nieuws worden ook de reacties op de nieuwsberichten geplaatst. Soms lees ik die, als het over iets of iemand gaat die me interesseert. Wielerfenomeen Mathieu van der Poel bij voorbeeld, daar verslind ik alles over en lees het vaak nog een keer terug.