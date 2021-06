De kwartel lokte me het halve weiland door

We lopen naar de heide toe in de hoop nachtzwaluwen te horen. Het eerste schemergeluid dat we horen komt vanuit een veld met hooigras. Kwik-mediet, kwik-mediet klinkt het dun vanuit het weiland. De kwartel! Jaren niet gehoord op deze plaats. Het is een zeer kleine hoenderachtige die zich heel moeilijk laat zien. Ik heb hem wel eens op twee meter vóór me gehoord in lang gras en ben er op mijn tenen naar toe geslopen, de adem inhoudend en… weer hoorde ik hem, maar weer twee meter voor me uit. Geen grassprietje trilde bij de verplaatsing van de kwartel. Zo lokte het vogeltje me het halve weiland door, zonder dat ik er ook maar een glimp van opving. ‘Kwik-medieter maar een eindje op, irritant ding’! Ik heb het daarna nooit meer geprobeerd te vinden.

We lopen verder naar de hei en jawel, de eerste nachtzwaluw is al actief. Hij ratelt de schemer aan flarden en kan een groot deel van de nacht doorgaan. We gaan op een plekje staan met overzicht en het duurt niet lang voor we omringd zijn door meerdere baltsende nachtzwaluwen. Rare vogels zijn het toch. Een kruising tussen een zwaluw en een uil met een volstrekt unieke zang en een bijzondere vlucht.

Kijkend naar het zuiden zien we boven de bosrand de eerste bliksemontladingen en horen we een ver gedonder. We hoeven ons niet te haasten maar doen onwillekeurig toch een stapje extra. Bijna terug bij huis, het is nu echt donker, komt er een lage, brede schim op ons af gerend om een paar meter voor onze voeten krakend het bos in te schieten. Das, denk ik. We lopen door. Jonge bosuilen roepen nog net boven het nabije donder uit.

Even later valt de regen met bakken uit de hemel.