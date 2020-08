De les van de banjerende wolf

ColumnNederland is 41.543 vierkante kilometers. Dat wil zeggen: als je het binnenwateroppervlak meetelt. Zonder dat gaat er nog eens eenvijfde vanaf en hou je nog maar 33.671 vierkante kilometers over.

Vroeger op school leerde ik dat Nederland 12 miljoen inwoners had. Toen mijn oma een schoolmeisje was, leerde ze 5 miljoen. Toen woonden er in Nederland op één vierkante kilometer gemiddeld 157 mensen. Nu zijn er dat 517. En dat is dan dus inclusief dat binnenwater. Hoe hoog het cijfer wordt zónder water vind ik te claustrofobisch om uit te rekenen.

Al die mensen wonen op 18 procent van het Nederlandse grondgebied. Want dat is volgens internet het percentage bebouwde grond. Ook op internet gevonden: tweederde van Nederland is agrarisch. Weiden en stallen, akkers met (voeder)mais, granen, tuinbouwprodukten. En driekwart van alles wat daar geteelt, gekweekt en gefokt wordt, is voor de export.

8 procent

Voor natuur blijft -na aftrek van de vierkante meters productiebos en binnenwater- in Nederland nog een schamele 8 procent over.

Tsjonge, dacht ik, 8 procent... Dan is het dus ook wel heel lastig voor die wolven. Want we hebben onze snippers natuur wel zoveel mogelijk met elkaar in verbinding gebracht, maar weten die wolven veel. Die banjeren gewoon door. Hun neus achterna. En daarbij stuiten ze dan dus regelmatig op een schapenwei. Lekker makkelijk, dat scheelt weer een tijdrovende jachtpartij in de natuur.

Toch hebben al dertien wolven een plekje in ons land gevonden. De laatste nieuwkomer is ingetrokken op de Strabrechtse Heide. Daarom denkt de provincie Brabant nu na over financiële hulp aan schapenhouders om hun dieren met hekken, netten en roosters te beschermen. Want wolven doodschieten is geen optie, aldus de deskundige die ik belde toen ik er een stukje over schreef. ,,De wolf hoort er bij. Daar moeten we maar aan wennen. Dat is de realiteit".

Quote Oké, dacht ik, een mooi moment om serieus te gaan inschikken

Oke, dacht ik, een mooi moment dan om serieus te gaan inschikken. Een land waarin gemiddeld 517 mensen op een vierkante kilometer wonen, gebruikt tweederde van zijn grondgebied om driekwart van wat daarop geteelt en gefokt wordt, te exporteren. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ook dat is de realiteit.

Volledig scherm Corrie de Leeuw. © Joost Hoving