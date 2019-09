De lokale voetbalclub speelde ook in het oranje, net als Olanda

Column Weer een raadsel minder in de wereld

7 september Het monster van Loch Ness is waarschijnlijk een reuze-aal, oftewel een grote paling. Dat hebben Nieuw-Zeelandse onderzoekers geconcludeerd na een uitgebreid dna-onderzoek van het meer. Een grote paling, dat is toch wat anders dan een monster, al werd eerder beweerd dat het mogelijk een zwemmende circus-olifant was, wat nou ook niet erg monsterlijk klinkt. Misschien hadden de Dombo-spotters indertijd te veel paling gegeten op de kermis.