De machtige Amerikaanse wapenlobby kan politici maken en breken

Ik moet telkens aan deze scène denken als in het land van de droom weer een gruwelijke schietpartij heeft plaatsgevonden, die wereldnieuws wordt, zoals ditmaal in Texas. In de twintig jaar dat ik nu stukjes schrijf is zo'n schietpartij herhaaldelijk voorgekomen en liet ik er in de krant mijn gedachten over gaan. Want het grijpt me telkens aan, omdat ik het land ken er er van houd.