De man van staal? Ik voel me de kneus van kippengaas, ik ben er louter voor de vorm

Column Toen was geluk nog heel gewoon doordat Van Kooten en De Bie op tv kwamen

Tijdens de excellente documentaire van Coen Verbraak ’s avonds laat over Van Kooten en De Bie vroeg ik het me nogmaals af: was ik eerder ooit zo getroffen door de dood van een tv-persoonlijkheid dan nu door het heengaan van Wim de Bie? Nee, hetzelfde antwoord als overdag, toen ik gelezen had dat hij gestorven was.