De marketingafdeling van PSV heeft een voortreffelijk inzicht in de menselijke psyche

Commentaar Veel schuift, maar niet Helder Helmond

2 juli Dat 'knecht' een eretitel is en dat Zwarte Piet dus geen racisme is, heeft de partij Helder Helmond niet zelf bedacht. Of het echt zo'n eer was om schildersknecht of bakkersknecht te zijn als Helder Helmond beweert, valt te bezien.