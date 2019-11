De Markt in Den Bosch bleef het mooiste plein in de verre omgeving

In de twee jaar dat we er woonden had ik er niet werkelijk kunnen aarden. Mijn verhuizing van Tilburg naar Eindhoven een paar jaar daarvoor was heel wat soepeler verlopen, maar dat had er ook mee te maken dat ik de kroegen daar beter kende en dicht bij de thuisbasis van de krant woonde. In Den Bosch kwam ik nauwelijks nog in de kroeg, terwijl mijn vriendin toch al snel in eentje achter de tap stond.