De media sprongen als een wel heel hongerige groep hyena’s op Sigrid Kaag

De boodschappentas was zwaar, omdat ik zaken van gewicht had ingeslagen, zoals een liter melk, bedoeld voor pannenkoeken. Die had ik in alle fases van mijn leven gegeten, vooral omdat ze behalve lekker ook gemakkelijk te bereiden waren. Ik at ze vaak een korte periode, tot ik er genoeg van kreeg en het jaren duurde voor de volgende pannenkoeken-oprisping.