De meest glorieuze klootzak uit de muziek

Om die cd's op waarde te kunnen schatten moet je veel country-muziek gehoord hebben. Ik luister er al een halve eeuw naar, sinds ik als blaag van 17 me in Amsterdam in een platenzaak door een intimiderende verkoper een elpee in de handen liet stoppen van Jerry Jeff Walker. Met de platenbaas was niks mis, want de elpee was een openbaring. Sindsdien heb ik veel gezien en gehoord, ook in Amerika. Hoe meer je luistert hoe beter je onderscheid kunt maken tussen het vele niks en het weinige alles.



Waren voor mij Dwight Yoakam en Bob Woodruff de meesters van de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, Romano is de beste zanger en componist sinds die tijd. Waarom? Hij is totaal anders dan iedereen en hoort nergens bij. Met slepende stem zingt hij zijn unieke composities en speelt daarin zijn eigen spel met de bekende country-cliché's van drank, bedrog, overspel en hoofse liefde, vol zwarte humor.