De meneer die boos is op een muur

column Misschien moest ze nu toch maar eens overwegen te stoppen

9:40 De vrouw in de rij voor me klaagde verbaasd dat de sigaretten in één klap een kwart duurder waren geworden. Ik was meestal van het oude nieuws, maar dit wist ik wel. Sterker nog, toen ik er achterkwam in mijn favoriete buurtsupermarkt fietste ik een paar keer snel achter elkaar naar een andere winkel, waar de shag nog de oude prijs kostte.